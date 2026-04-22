El instituto Rodanas de Épila refuerza su dimensión europea

Este segundo trimestre en el instituto Rodanas de Épila ha estado marcado por la participación en distintas actividades relacionadas con proyectos y movilidades de Erasmus+.

Como en estos últimos cursos, el alumnado de Formación Profesional está realizando sus prácticas en empresas europeas, tanto en Praga como en Bratislava. A estas movilidades se ha unido este año por primera vez el alumnado de 3º ESO, que junto al IES Cabañas de La Almunia participó en una movilidad internacional en la localidad de Dourdan, Francia, con el Collège Emile Auvray.

Por otro lado, gracias al proyecto de cine Sanador Films, la Associazione Meet de Roma se puso en contacto con el instituto para participar en el proyecto internacional Values in Motion, una movilidad de profesorado para formarse en la técnica stop-motion y trabajar así la difusión de los valores europeos entre el alumnado. En este proyecto no sólo está implicado el IES Rodanas sino que también participan el CRA Cuevas del Jalón y el Colegio Gaspar Remiro. Los participantes italianos visitaron Épila a finales de enero y los españoles viajarán a Roma en abril.

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Como broche final, el IES Rodanas de Épila se ha convertido en el primer centro educativo de Aragón al que se le concede el proyecto Jean Monnet, un programa que durará tres cursos y que acercará al alumnado al conocimiento de la Unión Europea a través de múltiples actividades.