ERASMUS+ Y PROYECTO JEAN MONNET
El instituto Rodanas de Épila refuerza su dimensión europea
La Crónica de Valdejalón
Este segundo trimestre en el instituto Rodanas de Épila ha estado marcado por la participación en distintas actividades relacionadas con proyectos y movilidades de Erasmus+.
Como en estos últimos cursos, el alumnado de Formación Profesional está realizando sus prácticas en empresas europeas, tanto en Praga como en Bratislava. A estas movilidades se ha unido este año por primera vez el alumnado de 3º ESO, que junto al IES Cabañas de La Almunia participó en una movilidad internacional en la localidad de Dourdan, Francia, con el Collège Emile Auvray.
Por otro lado, gracias al proyecto de cine Sanador Films, la Associazione Meet de Roma se puso en contacto con el instituto para participar en el proyecto internacional Values in Motion, una movilidad de profesorado para formarse en la técnica stop-motion y trabajar así la difusión de los valores europeos entre el alumnado. En este proyecto no sólo está implicado el IES Rodanas sino que también participan el CRA Cuevas del Jalón y el Colegio Gaspar Remiro. Los participantes italianos visitaron Épila a finales de enero y los españoles viajarán a Roma en abril.
Como broche final, el IES Rodanas de Épila se ha convertido en el primer centro educativo de Aragón al que se le concede el proyecto Jean Monnet, un programa que durará tres cursos y que acercará al alumnado al conocimiento de la Unión Europea a través de múltiples actividades.
El IES, premiado en el festival de clipmetrajes de Calatayud
El IES Rodanas de Épila fue galardonado el pasado 11 de abril en el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas celebrado en Calatayud, en la categoría Escuela Secundaria. El trabajo premiado fue el vídeo Respeta, realizado por los alumnos de 1º de ESO (clase A-B), en torno al lema del festival, No hay paz sin derechos. Tras este reconocimiento, el IES Rodanas representará a Aragón en la gran final nacional que se celebrará en Madrid durante el próximo mes de mayo.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia