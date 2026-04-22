DÍA DEL ÁRBOL EN CEMEX Y EL CEIP LUCAS ARRIBAS
Una jornada de convivencia para la biodiversidad en Morata de Jalón
La Crónica de Valdejalón
Cemex celebró un año más el Día del Árbol y la Biodiversidad con distintas actividades en Morata de Jalón, donde 64 alumnos del CEIP Lucas Arribas, sus abuelos, trabajadores de la compañía y representantes de las comunidades locales participaron en acciones destinadas a fomentar el cuidado del entorno natural.
Los escolares asistieron a una charla ofrecida por expertos de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), donde aprendieron sobre la flora y fauna local, así como la importancia de preservar los ecosistemas y de restaurar y potenciar la biodiversidad en los espacios naturales asociados a la actividad minera. A continuación, los escolares, de entre 3 y 12 años, recibieron bolas de arcilla con semillas de especies autóctonas para lanzarlas en la cantera de Morata y así conseguir que crezcan nuevos árboles, siguiendo la técnica nendo dango.
Además, unos días después los alumnos volvieron a la cantera en compañía de sus abuelos, para participar nuevamente en las labores de reforestación de esta zona de especial protección de aves de los desfiladeros del río Jalón.
En la edición de este año se han plantado un total de 120 árboles y arbustos autóctonos.
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