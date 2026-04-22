Una jornada de convivencia para la biodiversidad en Morata de Jalón

Cemex celebró un año más el Día del Árbol y la Biodiversidad con distintas actividades en Morata de Jalón, donde 64 alumnos del CEIP Lucas Arribas, sus abuelos, trabajadores de la compañía y representantes de las comunidades locales participaron en acciones destinadas a fomentar el cuidado del entorno natural.

Los escolares asistieron a una charla ofrecida por expertos de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife), donde aprendieron sobre la flora y fauna local, así como la importancia de preservar los ecosistemas y de restaurar y potenciar la biodiversidad en los espacios naturales asociados a la actividad minera. A continuación, los escolares, de entre 3 y 12 años, recibieron bolas de arcilla con semillas de especies autóctonas para lanzarlas en la cantera de Morata y así conseguir que crezcan nuevos árboles, siguiendo la técnica nendo dango.

Además, unos días después los alumnos volvieron a la cantera en compañía de sus abuelos, para participar nuevamente en las labores de reforestación de esta zona de especial protección de aves de los desfiladeros del río Jalón.

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En la edición de este año se han plantado un total de 120 árboles y arbustos autóctonos.