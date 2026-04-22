ASOCIACIÓN SANTA PANTARIA
Los jubilados celebran su gran día de fraternidad
La Crónica de Valdejalón
La Almunia
La Asociación de Jubilados Santa Pantaria de La Almunia celebró el domingo 12 de abril la tradicional comida de fraternidad a la que asistieron, además de un nutrido grupo de socios, autoridades como el presidente de la Comarca de Valdejalón, el alcalde de La Almunia de Doña Godina, y la concejala de Bienestar Social, además de representantes de las asociaciones de jubilados de Almonacid de la Sierra, Alpartir, Calatorao y Ricla.
Los asistentes compartieron aperitivo, misa, comida, sorteo de estatuillas de Santa Pantaria y, para acabar, un animado y concurrido baile en el centro del jubilado de la asociación hasta bien entrada la tarde, amenizado por el Dúo Pirámide.
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