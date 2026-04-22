Los jubilados celebran su gran día de fraternidad

La Asociación de Jubilados Santa Pantaria de La Almunia celebró el domingo 12 de abril la tradicional comida de fraternidad a la que asistieron, además de un nutrido grupo de socios, autoridades como el presidente de la Comarca de Valdejalón, el alcalde de La Almunia de Doña Godina, y la concejala de Bienestar Social, además de representantes de las asociaciones de jubilados de Almonacid de la Sierra, Alpartir, Calatorao y Ricla.

Los asistentes compartieron aperitivo, misa, comida, sorteo de estatuillas de Santa Pantaria y, para acabar, un animado y concurrido baile en el centro del jubilado de la asociación hasta bien entrada la tarde, amenizado por el Dúo Pirámide.