FIRST LEGO LEAGUE NACIONAL
‘Lególogos de la tierra’ sube al podio
La Crónica de Valdejalón
El equipo Lególogos de tierra de la Asociación Aragonesa de Robótica y Programación Educativa Makerslab de La Muela, que representaba a Aragón en la First Lego League nacional, volvió a casa con la copa del tercer premio a las jóvenes promesas, siendo el primer equipos aragonés que se alza con un premio en la competición nacional.
Desde el equipo señalan que era la primera vez que participaban en este reto, y llegar hasta aquí, representando a La Muela y a Aragón, ya era un premio. Pero volver a casa con el tercer premio a las jóvenes promesas «es el reconocimiento a todo el esfuerzo, las horas de probar misiones, horas de programación, las pruebas, los cambios, los nervios y, sobre todo, al trabajo en equipo, nunca mejor dicho, de nuestras jóvenes promesas».
El equipo está formado por los jóvenes Vicente, Olaya, Álvaro, Cherman y Enzo, y los entrenadores son Pascuala, José Antonio y Juan Manuel.
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