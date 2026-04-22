El Lumpiaque FS conquista el Torneo Villa de Cintruénigo

El equipo infantil de fútbol sala del Lumpiaque FS se proclamó campeón del VII Torneo Nacional de Fútbol Sala Villa de Cintruénigo, un destacado evento de categorías base que reunió a numerosos equipos procedentes de distintos puntos del país.

El conjunto de Lumpiaque firmó una brillante actuación durante toda la jornada. En la fase inicial, los jugadores disputaron encuentros frente a cuatro equipos, mostrando un gran nivel de juego que les permitió clasificarse para la gran final del torneo.

En el partido decisivo, los jóvenes jugadores se enfrentaron al equipo anfitrión, en un encuentro muy disputado en el que los doce guerreros, dirigidos por sus entrenadores Víctor y Toño, defendieron el escudo y sus colores con entrega, compañerismo y un juego sólido. El esfuerzo colectivo se tradujo en una victoria contundente por 0-3, resultado que les permitió proclamarse campeones del torneo.

El campeonato contó con la participación de 340 jugadores, procedentes de diferentes comunidades como Navarra, País Vasco, Aragón y Cataluña, lo que pone en valor el nivel competitivo del torneo y el mérito conseguido por el equipo.

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Este triunfo supone un importante reconocimiento al trabajo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico, así como un motivo de orgullo para el club y para toda la localidad de Lumpiaque.