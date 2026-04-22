Marchas procesionales para emocionar en Lumpiaque

La Asociación Musical Mariano Gracia de Calatorao, dirigida por Juan Pablo Roncal Ferrer, ofreció un emotivo concierto de marchas procesionales el 22 de marzo en la Iglesia San Francisco de Asís de Lumpiaque.

El recital, muy bien acogido por el público, destacó por la incorporación de tres nuevas piezas al repertorio, todas ellas compuestas por jóvenes directores, aportando así frescura y nuevas sensibilidades a un género profundamente ligado a la tradición. Durante la actuación, la banda combinó marchas clásicas con estas composiciones más recientes, logrando un equilibrio que cautivó a los asistentes.

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El evento estuvo patrocinado por la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Lumpiaque.