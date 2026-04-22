Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amazon La MuelaSucesos AragónOyarzabal AragónJamelli ZaragozaCelda del PriorPuerto Venecia
instagramlinkedin

CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN DE CALATORAO

Marchas procesionales para emocionar en Lumpiaque

La Asociación Mariano Gracia llevó su repertorio al templo de Lumpiaque.

La Asociación Mariano Gracia llevó su repertorio al templo de Lumpiaque. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Lumpiaque

La Asociación Musical Mariano Gracia de Calatorao, dirigida por Juan Pablo Roncal Ferrer, ofreció un emotivo concierto de marchas procesionales el 22 de marzo en la Iglesia San Francisco de Asís de Lumpiaque.

El recital, muy bien acogido por el público, destacó por la incorporación de tres nuevas piezas al repertorio, todas ellas compuestas por jóvenes directores, aportando así frescura y nuevas sensibilidades a un género profundamente ligado a la tradición. Durante la actuación, la banda combinó marchas clásicas con estas composiciones más recientes, logrando un equilibrio que cautivó a los asistentes.

Noticias relacionadas

El evento estuvo patrocinado por la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Lumpiaque.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents