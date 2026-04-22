María Zambrano, Moliner y Pardo Bazán, protagonistas

El Ayuntamiento de Épila ha organizado durante este mes de abril una programación cultural bajo el título Encuentros imprescindibles. Se trata de una serie de monólogos interactivos que acercarán al público la vida y obra de destacadas figuras femeninas de la literatura y el pensamiento español.

Las actividades se desarrollarán en el centro cívico y forman parte de la conmemoración del Mes de las Letras, apostando por un formato innovador que combina teatro y divulgación cultural.

El ciclo arrancó el martes 14 de abril con un encuentro dedicado a María Zambrano, una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. La programación continuó el lunes 20 con la figura de María Moliner, reconocida por su importante aportación a la lexicografía española. Finalmente, el lunes 27 de abril será el turno de Emilia Pardo Bazán, referente de la literatura realista y defensora de los derechos de las mujeres.

Entrada libre

Desde el Ayuntamiento de Épila destacan que esta iniciativa cultural busca no solo fomentar la lectura, sino también poner en valor el legado de mujeres clave en la historia cultural, acercándolo a la ciudadanía de una manera dinámica y participativa.

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La entrada a los Encuentros imprescindibles es libre hasta completar aforo. La organización anima a vecinos y vecinas de Épila a participar en estas sesiones que combinan conocimiento, reflexión y entretenimiento.