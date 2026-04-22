Marín destaca el papel de las mujeres en los pueblos

La concejala y primera teniente de alcalde de Morata de Jalón, Nerea Marín, tomó parte en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, integrándose en una mesa de trabajo centrada en la cohesión social en el medio rural, con especial atención a la igualdad, los cuidados y la inclusión.

El congreso reunió a representantes públicos de diferentes territorios, generando un espacio de análisis compartido sobre los retos actuales de los municipios rurales. A lo largo de las distintas intervenciones se abordaron cuestiones vinculadas al mantenimiento de servicios, la garantía de derechos y la necesidad de reforzar las políticas públicas que permitan fijar población en el territorio.

Dentro de este marco, el debate puso el foco en la importancia de avanzar hacia modelos que integren la perspectiva social en el desarrollo rural, prestando atención a factores como el acceso a la vivienda, las oportunidades para la juventud o la sostenibilidad de los servicios locales. Igualmente, se destacó el papel de los ayuntamientos como agentes clave en la articulación de estas políticas desde la proximidad.

Durante su intervención, Nerea Marín incidió en la necesidad de generar condiciones que favorezcan la permanencia de las mujeres en los pueblos, subrayando su papel fundamental en el equilibrio social y demográfico del medio rural.

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La participación en este encuentro permitió compartir experiencias y enfoques entre territorios, así como reforzar la apuesta por un desarrollo rural que contemple la igualdad, la cohesión social y el fortalecimiento de las estructuras locales como elementos esenciales para que siga habiendo vida en los pueblos.