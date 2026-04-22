PROGRAMA ‘MENTOR/ACTÚA’ DE LA POLICÍA LOCAL DE LA ALMUNIA
Un modelo de prevención en el ámbito escolar
La Crónica de Valdejalón
Los agentes tutores de la Policía Local de La Almunia de Doña Godina han impartido una charla informativa en el marco del programa Mentor/Actúa, una iniciativa promovida por el IES Nuestra Señora de Cabañas. La sesión ha contado con la participación de profesorado de distintos centros educativos de la provincia de Vigo (Galicia), interesado en conocer el funcionamiento de este modelo de prevención y acompañamiento en el ámbito escolar.
Durante la reunión, los agentes explicaron en qué consiste el programa y detallaron las funciones que desarrolla la figura del Agente Tutor en los centros educativos de la localidad, orientadas a la prevención de conflictos, el apoyo a menores y familias y la promoción de entornos escolares seguros.
Desde la Policía Local de La Almunia de Doña Godina se ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas preventivas, que permiten una intervención temprana ante posibles situaciones de riesgo y contribuyen al bienestar y desarrollo integral de los menores.
El programa Mentor/Actúa está despertando el interés de comunidades educativas de otras comunidades autónomas, que están estudiando su aplicación como modelo de coordinación entre centros educativos y cuerpos de seguridad locales.
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