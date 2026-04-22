La Muela impulsa inversiones estratégicas con el remanente

El pleno del Ayuntamiento de La Muela aprobó el 1 de abril una modificación presupuestaria de más de 6,2 millones de euros para impulsar inversiones estratégicas destinadas a mejorar servicios e infraestructuras municipales.

El alcalde, Adrián Tello, señala que «estamos utilizando el remanente de tesorería de forma responsable para atender necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, mejorar la calidad de los servicios y planificar el futuro de La Muela con inversiones útiles y necesarias».

Entre las principales actuaciones aprobadas destaca la ampliación del depósito de agua potable y mejoras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable, con una inversión de 811.587,79 euros. «Esta actuación es fundamental para garantizar el suministro de agua y mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento, especialmente ante el crecimiento del municipio», explica el alcalde.

También se contempla la puesta en marcha de las piscinas cubiertas del Centro Deportivo Municipal, con una inversión de 1.201.078,82 euros. «Se trata de una demanda histórica de los vecinos y vecinas de La Muela. Con esta inversión damos un paso decisivo para poner en funcionamiento unas instalaciones muy esperadas», señala Tello.

Otro de los proyectos incluidos es la construcción de un centro de seccionamiento y transformación eléctrica de 400 KVA para el Auditorio de La Muela, con una inversión de 151.701,94 euros, además de la reconversión de la línea aérea existente. «Seguimos trabajando para dotar al auditorio de los servicios necesarios y avanzar en su puesta en funcionamiento», indica.

Asimismo, se ha aprobado la instalación de un grupo de presión en la red de distribución de agua potable del núcleo urbano, con una inversión de 60.930,51 euros dentro de esta modificación, con el objetivo de solucionar los problemas de presión de agua en determinadas zonas del municipio.

El pleno también dio luz verde a la renovación del pavimento del pabellón municipal y del centro deportivo, con una inversión conjunta superior a los 470.000 euros. «Queremos mejorar nuestras instalaciones deportivas y garantizar su uso en las mejores condiciones», señala el alcalde.

Además, se actuará en la Residencia de Mayores San Roque con la sustitución del lucernario de policarbonato, con una inversión de 129.128,31 euros, así como en la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública, con un presupuesto de 233.842,75 euros.

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Adrián Tello destaca que «esta modificación presupuestaria refleja el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los servicios públicos, la seguridad, el deporte, el bienestar de las personas mayores y el desarrollo de La Muela. Seguimos trabajando con responsabilidad para aprovechar los recursos municipales y transformarlos en inversiones que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas».