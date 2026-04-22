Nuevo triunfo de los hermanos Alós en Escatrón

Los mellizos Adrián y Bernardo Alós Ortiz volvieron a triunfar, esta vez en el Certamen de Jota de Escatrón. Con estilos y versiones muy cuidadas, se alzaron con el primer y segundo premio en categoría juvenil.

Con una interpretación cuidada y un saber estar en el escenario, estas dos promesas de la jota lo dieron todo, como siempre, con su sello personal al interpretar las tonadas.

Les gusta lo que hacen, nuestro folclore. Eso se nota en cada resultado que obtienen en todos los concursos que se presentan de las distintas localidades de Aragón.

Con gran emoción e ilusión vuelven a su pueblo natal, La Almunia, donde la gente les reconoce con orgullo su pasión y sentimiento por la jota, principalmente la gente mayor que se emociona cada vez que se cruzan con ellos por las calles de la localidad.

Noticias relacionadas

Ya queda poco para terminar los concursos, con la llegada del verano, pero seguro que en los que aún quedan siguen cosechando premios.