Las parroquias del Bajo Jalón comparten Vía Crucis

Las parroquias del arciprestazgo del Bajo Jalón celebraron un Vía Crucis conjunto en la parroquia de San Francisco de Asís de Lumpiaque. Fieles procedentes de todos los municipios se dieron cita para participar en este acto religioso, recorriendo las calles de la localidad en un ambiente de recogimiento y fraternidad.

El recorrido culminó en el parque del pabellón municipal, donde se vivieron los últimos momentos de la celebración. La jornada concluyó con un ágape compartido entre todos los asistentes, favoreciendo la convivencia y el fortalecimiento de los lazos entre las distintas comunidades parroquiales del arciprestazgo.