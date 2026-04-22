La peña Gitanillo volverá a latir en Ricla

El pueblo de Ricla rendirá el próximo 9 de mayo un merecido homenaje a la peña taurina ‘Braulio Lausín Gitanillo de Ricla. Un día de recuerdo para los que tuvieron la suerte de poder disfrutar de los actos organizados por esta asociación en sus años de mayor apogeo, y una ventana para que la gente más joven pueda conocer algo más de la historia de una de las asociaciones de Ricla más relevantes del municipio. Desde el ayuntamiento se está procediendo a recuperar el material existente en el antiguo local de la peña, situado en la misma plaza de toros.

La jornada comenzará con la reapertura del local a los aficionados que quieran acercarse a ver el numeroso material existente, desde un traje de luces perteneciente a Fermín Murillo, a la maleta de viaje de gitanillo, la cartelería de todos los festivales, y numeroso material gráfico. Durante el mismo se servirá un vermut torero.

A continuación, se celebrará una comida de hermandad para todos los aficionados que se apunten, que podrán disfrutar también de música y el tradicional bingo.

Por la tarde, se celebrará una sesión de vacas en la plaza de toros con la ganadería José Arriazu e Hijos. Después, y para completar la jornada, se celebrará en La Pista una actuación musical.

Las personas interesadas pueden apuntarse en las oficinas municipales del ayuntamiento de Ricla, de lunes a jueves, de 9.00 a 14.00 horas, hasta el día 6 de mayo.

Noticias relacionadas

Los aficionados que quieran acudir a la sesión de vacas y que no vayan a la comida podrán adquirir sus entradas en las taquillas de la plaza de toros a un precio único de 5 euros. La entrada a la pista para la actuación musical es gratuita.