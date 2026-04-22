Plasencia celebra su semana cultural por todo lo alto

Plasencia de Jalón se prepara para un fin de semana lleno de actividades. Del 1 al 3 de mayo se podrá disfrutar de diferentes talleres, música, concursos y mucho más, con motivo de la semana cultural.

Diversión y entretenimiento para los más pequeños. / SERVICIO ESPECIAL

La primera actividad será la proyección del documental Tradición y vida, latidos de Plasencia el viernes 1 de mayo a las 17 horas en el pabellón municipal.

Esta obra realizada por Javier Royo Aguado recoge las costumbres, historia y recuerdos que esconden las calles de este pequeño pueblo y sus vecinos. Tras esto, a las 18.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de una deliciosa chocolatada en las pistas polideportivas.

Ya el sábado, a las 9.00 horas, comenzará la concentración evento GUZ y a las 17.30 horas se entregarán los premios de los diferentes concursos que tendrán lugar durante todo el día.

A las 11 de la mañana, en las pistas polideportivas se celebrará un mercadillo con diferentes puestos de alimentación y otros productos. Después de una larga mañana, los asistentes disfrutarán de unas deliciosas migas.

Por otro lado, la comida seguirá siendo la gran protagonista de la tarde con la tradicional jamonada y reparto de productos de mondongo a las 20 horas. Finalmente, el ritmo se apoderará del pueblo con el tardeo Muy flamenco con Alberto Andreu a partir de las 20.45 horas.

Por otro lado, el domingo comenzará el día a las 9 horas con la quinta edición del concurso de tractoristas, con un premio de 300 euros y un trofeo para el ganador. Más tarde, a las 10.30 horas, se podrá mover el esqueleto con la masterclass de merengue, bachata y salsa a cargo de Sara, Nathaly y Diego.

Como en años anteriores, se realizará una donación económica mediante una urna para recaudar fondos para ayudar a la Asociación Dona Médula Aragón. Al finalizar la clase, todos los participantes podrán disfrutar de un bocadillo y un pequeño detalle.

A las 13.30 horas, comenzará el concurso de tapas, dónde puede apuntarse todo el que quiera hasta el día 24 de abril en el ayuntamiento. El primer premio será de 100 euros, el segundo de 50 y el tercero de 30. Al finalizar todos podrán degustar las deliciosas elaboraciones.

Ya por la tarde, a las 16 horas, los más pequeños disfrutarán de los diferentes hinchables y coches infantiles que se habilitarán en las pistas polideportivas.

Por último, a las 17 horas, finalizará el programa de actos con la celebración de la quinta edición del certamen de jota Tío cantador con el Grupo Jotero Otero del Cid.

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Sin duda, una forma entretenida de empezar el mes con actividades y entretenimiento para todos los públicos.