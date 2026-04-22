TEATRO CON LAS NIÑAS DE CÁDIZ EN LA MUELA
‘La Reina Brava’, humor y clásicos
La Crónica de Valdejalón
La compañía gaditana Las Niñas de Cádiz presenta el domingo 19 de mayo en La Muela su trabajo más reciente, La Reina Brava, que, como en sus últimos montajes, nace de la fusión entre los grandes clásicos del teatro universal y el espíritu iconoclasta del carnaval de Cádiz.
Inspirada en Shakespeare, el teatro isabelino, el romance castellano, la sátira política y el drama histórico, La Reina Brava, escrita y dirigida por Ana López Segovia, es una comedia trágica que fusiona lo clásico con la frescura y el ingenio característicos de Las Niñas de Cádiz.
La obra nos traslada a una corte repleta de intrigas, donde una reina tiránica, odiada por todos, es asesinada por una madre movida por la venganza. El crimen desencadena un juicio vergonzante y una condena al olvido.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia