‘La Reina Brava’, humor y clásicos

La compañía gaditana Las Niñas de Cádiz presenta el domingo 19 de mayo en La Muela su trabajo más reciente, La Reina Brava, que, como en sus últimos montajes, nace de la fusión entre los grandes clásicos del teatro universal y el espíritu iconoclasta del carnaval de Cádiz.

Inspirada en Shakespeare, el teatro isabelino, el romance castellano, la sátira política y el drama histórico, La Reina Brava, escrita y dirigida por Ana López Segovia, es una comedia trágica que fusiona lo clásico con la frescura y el ingenio característicos de Las Niñas de Cádiz.

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La obra nos traslada a una corte repleta de intrigas, donde una reina tiránica, odiada por todos, es asesinada por una madre movida por la venganza. El crimen desencadena un juicio vergonzante y una condena al olvido.