Ricla reúne a 150 senderistas en un gran día

Un total de 150 personas se dieron cita el sábado 11 de abril en Ricla para participar en la XV Marcha Senderista de la Comarca de Valdejalón-Memorial Santiago Casao.

Ciento cincuenta personas participaron en el Memorial Santiago Casao. / SERVICIO ESPECIAL

La consejera de Turismo, Marian Latienda, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida de la ruta. Antes, dirigió unas palabras a los asistentes, y entregó un detalle a la familia de Santiago Casao, que da nombre a la marcha comarcal.

La marcha se celebró este año en Ricla. / SERVICIO ESPECIAL

Con un espléndido día, los participantes recorrieron los senderos riclanos y, además, pudieron contar con una pequeña explicación sobre la geología de los desfiladeros del río Jalón y el Jurásico de Ricla, a cargo del profesor Antonio Pérez, en el primer avituallamiento.

La cita deportiva y social discurrió por senderos y la zona del río. / SERVICIO ESPECIAL

Internados en el río, la zona más complicada de la ruta, pudieron contemplar el vuelo de las águilas.Al finalizar la jornada, se ofreció un pequeño refresco para todos los participantes, que hicieron de esta jornada un hermanamiento para las próximas salidas.

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Desde la Consejería de Turismo de Valdejalón dan las gracias a los participantes, a la familia de Santiago que año tras año acuden a la cita, al Ayuntamiento de Ricla y, cómo no, a todos los voluntarios, ya que sin ellos no sería posible celebrar estos eventos.