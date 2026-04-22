MARCHA COMARCAL
Ricla reúne a 150 senderistas en un gran día
La Crónica de Valdejalón
Un total de 150 personas se dieron cita el sábado 11 de abril en Ricla para participar en la XV Marcha Senderista de la Comarca de Valdejalón-Memorial Santiago Casao.
La consejera de Turismo, Marian Latienda, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida de la ruta. Antes, dirigió unas palabras a los asistentes, y entregó un detalle a la familia de Santiago Casao, que da nombre a la marcha comarcal.
Con un espléndido día, los participantes recorrieron los senderos riclanos y, además, pudieron contar con una pequeña explicación sobre la geología de los desfiladeros del río Jalón y el Jurásico de Ricla, a cargo del profesor Antonio Pérez, en el primer avituallamiento.
Internados en el río, la zona más complicada de la ruta, pudieron contemplar el vuelo de las águilas.Al finalizar la jornada, se ofreció un pequeño refresco para todos los participantes, que hicieron de esta jornada un hermanamiento para las próximas salidas.
Desde la Consejería de Turismo de Valdejalón dan las gracias a los participantes, a la familia de Santiago que año tras año acuden a la cita, al Ayuntamiento de Ricla y, cómo no, a todos los voluntarios, ya que sin ellos no sería posible celebrar estos eventos.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia