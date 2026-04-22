El CPI Maestro Monreal de Ricla se impuso en la fase autonómica de la MBA League de Emprendimiento en la categoría Delta, alumnado de 1º y 2º de la ESO, celebrada el pasado 26 de marzo en el Antiguo Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, actual sede de Caja Rural de Aragón.

Ricla triunfa en emprendimiento joven / SERVICIO ESPECIAL

La MBA League es un concurso educativo que pretende dar valor y premiar a grupos de niños, niñas y jóvenes en edad escolar que desarrollen proyectos empresariales con el objetivo de fomentar la actitud emprendedora.

Durante tres meses, el alumnado de 1º y 2º de la ESO: Nacho Gil, Héctor Laorden, David Langarita, Iker Romeo y Martín Villalba, han desarrollado su proyecto con el acompañamiento de un miembro de MBA League y un docente del centro responsable del proyecto, Alberto Lucas.

El proyecto Aerobuild (www.aerobuild.es) es una empresa enfocada en la economía circular, transformando las palas de aerogeneradores en mobiliario público, aprovechando la durabilidad, resistencia a la intemperie y las curvas aerodinámicas de la fibra de vidrio y carbono para crear infraestructuras urbanas únicas.

El proceso de selección incluyó una primera fase de análisis del proyecto empresarial según el material aportado por cada centro, y una segunda fase presencial en la que un jurado valoraba el stand, la explicación del proyecto y la respuesta a sus preguntas, y un Elevator Pitch (discurso breve de presentación) ante el jurado.

Tras el fallo del jurado, la explosión de júbilo fue inmensa por parte del alumnado, profesorado y familias del centro presentes en el acto, al grito unánime de: ¡¡Nos vamos a Madrid!!

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El próximo 16 de mayo participarán en la final nacional en Madrid representando al centro con mucha ilusión y con unas ganas enormes de disfrutar y aprender. Un logro de toda la comunidad educativa ya que sin el apoyo de las familias sería muy difícil poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Y por supuesto, un gran logro para la escuela pública y rural.