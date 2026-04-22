TALLER PARTICIPATIVO EN LUMPIAQUE
La risoterapia combate el estrés y mejora el bienestar
La Crónica de Valdejalón
El taller de risoterapia celebrado el pasado mes de marzo en Lumpiaque tuvo una gran participación con la asistencia de más de 32 personas. La iniciativa se realizó con motivo del Día Internacional de la Mujer, y estuvo coordinada por la Comarca de Valdejalón a través de la Consejería de Acción Social. La actividad reunió a vecinos de todas las edades en un ambiente distendido y cargado de buen humor.
El taller se convirtió en un espacio de encuentro y bienestar, donde la risa fue la herramienta principal para fomentar la convivencia y la salud emocional. Además de su carácter lúdico, la jornada sirvió también como acto de sensibilización y reivindicación de los derechos de las mujeres, sumándose así a la conmemoración de una fecha clave en el calendario social, como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La risa tiene cada vez más cabida para modificar nuestro estado de ánimo, habitualmente estresado.
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