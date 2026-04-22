Rueda prepara el tablero para sus quintas jornadas de ajedrez

Rueda de Jalón celebra los días 30 de abril y 1 de mayo la quinta edición de sus jornadas de ajedrez, que año a año van consolidando el interés por este deporte en la zona. De hecho, el ayuntamiento de la localidad ha programado clases de ajedrez, tanto para niños como para adultos, los sábados de abril y mayo, que están siendo todo un éxito de participación y auguran un futuro interesante en la cercana competición.

Las jornadas comienzan el 30 de abril por la tarde con una masterclass del maestro Diego del Rey, seguida de simultáneas con el maestro David Galstyan. Y el 1 de mayo por la mañana se celebrará el V Torneo de Ajedrez de Rueda de Jalón con más de 1.250 euros en premios. El mismo se desarrollará con el sistema suizo y 7 rondas a ritmo de 10m.finist. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de abril en el correo bersuit64@hotmail.com y tienen un precio de 10 euros (a abonar el día del torneo) que incluye vale para el almuerzo.

Durante la jornada se habilitará una zona de descanso en el mismo recinto para participantes y a las 11.00 horas se realizará una visita guiada al humedal Los Ojos de Pontil.

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Las jornadas están organizadas y patrocinadas por el Ayuntamiento de Rueda de Jalón, ADM Ojos de Pontil Asociación Deportiva Castillo de Rueda y la colaboración de la Comarca de Valdejalón.