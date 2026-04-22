El Salesiano Laviaga-Castillo abre sus puertas a las familias

El Colegio Salesiano Laviaga-Castillo de La Almunia de Doña Godina celebró su jornada de puertas abiertas el 9 de abril con decenas de familias que se acercaron a conocer las instalaciones y sus proyectos educativos para Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Los responsables del centro mostraron las instalaciones y proyectos educativos. / SERVICIO ESPECIAL

Las familias recibieron la bienvenida en el teatro y participaron en una visita guiada por el colegio. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los alumnos y alumnas que explicaron las acciones y proyectos de orientación, pastoral, convivencia, actividades complementarias, plurilingüismo e internacionalización. Contaron, entre otras cosas, su experiencia en movilidades Erasmus y como embajadores del Parlamento Europeo, lo que significa ser miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia, cómo trabajan el proyecto educativo en Secundaria, la orientación que se les presta, tanto académica como personal, y las numerosas acciones de pastoral y campañas de ayuda que se organizan.

Además, la cita contó con la presencia en el colegio del autobús de la Academia Rural Digital, que permitió al alumnado presente y futuro experimentar con la realidad virtual, y conocer sus usos y aplicaciones en la vida cotidiana y en el mundo laboral pasando un rato muy divertido.

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Esta jornada de puertas abiertas terminó con un refrigerio en la cafetería amenizado por la música en directo que ofrecieron los alumnos del centro.