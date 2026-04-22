COLEGIO DE LA ALMUNIA
El Salesiano Laviaga-Castillo abre sus puertas a las familias
La Crónica de Valdejalón
El Colegio Salesiano Laviaga-Castillo de La Almunia de Doña Godina celebró su jornada de puertas abiertas el 9 de abril con decenas de familias que se acercaron a conocer las instalaciones y sus proyectos educativos para Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Las familias recibieron la bienvenida en el teatro y participaron en una visita guiada por el colegio. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los alumnos y alumnas que explicaron las acciones y proyectos de orientación, pastoral, convivencia, actividades complementarias, plurilingüismo e internacionalización. Contaron, entre otras cosas, su experiencia en movilidades Erasmus y como embajadores del Parlamento Europeo, lo que significa ser miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia, cómo trabajan el proyecto educativo en Secundaria, la orientación que se les presta, tanto académica como personal, y las numerosas acciones de pastoral y campañas de ayuda que se organizan.
Además, la cita contó con la presencia en el colegio del autobús de la Academia Rural Digital, que permitió al alumnado presente y futuro experimentar con la realidad virtual, y conocer sus usos y aplicaciones en la vida cotidiana y en el mundo laboral pasando un rato muy divertido.
Esta jornada de puertas abiertas terminó con un refrigerio en la cafetería amenizado por la música en directo que ofrecieron los alumnos del centro.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia