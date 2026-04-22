Salillas honra a la Virgen del Rosario

Salillas de Jalón procesionará en romería, como cada primer domingo de mayo, en una jornada organizada por la Cofradía del Rosario, una de las más antiguas de la Comarca de Valdejalón, en la que se espera que el clima acompañe en un día en el que se une la confraternización y la devoción.

Desde las ocho de la mañana, cuando se despide con jotas a la virgen en el puente viejo de la vía, los caminantes iniciarán su jornada que los llevará, unos siete kilómetros más lejos, a la primera parada.

La cofradía, en el punto conocido comúnmente como La Balsa, ofrece tradicionalmente a los caminantes un almuerzo a base de huevos, chorizo y longaniza, para reponer fuerzas de cara a la segunda etapa que llevará a la virgen por el «camino de las minas».

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El punto álgido de la jornada lo constituye la misa mayor, tras la que todo el pueblo se distribuye para dar cuenta de una merecida comida y una agradable sobremesa hasta que la virgen toma el camino de vuelta para llegar a media tarde de vuelta a «su iglesia» donde, de nuevo, será recibida por su fieles.