Salillas de Jalón recrea su pasado con una recreación

Los próximos 15 y 16 de mayo los «medievales» volverán a inundar las calles del municipio conmemorando su historia y su patrimonio en torno al Torreón, en coincidencia con la celebración de las fiestas en honor a Santa Quiteria.

Cumpliendo la sexta edición de su recreación medieval, la Asociación Cultural Saliellas aprovecha para divulgar el patrimonio de su pueblo con una inmersión en el siglo XIV, momento importante en su historia. En esta edición se conmemora el 707 aniversario del otorgamiento de la Segunda Carta Puebla, la más antigua conservada en Aragón. Como antesala, y para ir calentando motores, el día 25 de abril, Fernando Cobos Sancho y Alberto Cobos Flores ofrecerán una visita guiada al Torreón de Salillas y la Iglesia de San Martín.

Este año, las celebraciones ocuparán el viernes 15 de mayo con la celebración de una verbena medieval y la recreación de la venta del señorío por parte de la Orden de San Juan de Jerusalén a D. Martín y Doña Francisca.

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El sábado 16 habrá un mercado medieval abierto durante todo el día, compartiendo el espacio con las «jaimas» que los vecinos instalarán para vivir las fiestas en la calle ataviados con sus mejores galas medievales. Juegos, exhibiciones, música, acompañarán un día en el que el «plato fuerte» lo constituirá la representación del otorgamiento de la II Carta Puebla, una recreación que congrega a más de 30 personas entre actores, figurantes, bailarinas y personal de apoyo, todos voluntarios y vecinos de la localidad que contribuyen a que esta celebración esté cada año más y más consolidada.