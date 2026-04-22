Un fin de semana cargado de deporte, convivencia y diversión

La Peña Zaragocista 75º Aniversario de Morata de Jalón organizó un conjunto de actividades culturales y deportivas durante un fin de semana, con propuestas dirigidas a distintos públicos y centradas en la difusión de valores vinculados al deporte.

El ex zaragocista Javier Paredes compartió su experiencia con los niños. / SERVICIO ESPECIAL

La programación se inició el viernes con la visita del ex jugador del Real Zaragoza Javier Paredes al CEIP Lucas Arribas, donde mantuvo un encuentro con el alumnado. Durante la sesión, compartió su trayectoria deportiva tanto en el Real Zaragoza como en otros equipos, respondiendo a las preguntas de los niños y niñas, y participando en una firma de autógrafos. La jornada concluyó con la aparición de la mascota oficial del club, Zarpa, que puso un cierre lúdico al encuentro.

El sábado tuvo lugar la charla Mujeres y deporte, moderada por la periodista Laura Carnicero de El Periódico de Aragón, en la que participaron las deportistas locales Ana Salete, Natalia Joven y Cayetana Gutiérrez, junto a figuras del ámbito profesional como la nadadora paralímpica María Delgado, la atleta paralímpica Diana Paval, y Noemí Navarro, coordinadora de equipos femeninos del Real Zaragoza. La sesión abordó cuestiones relacionadas con la experiencia personal en el deporte, el papel de la mujer en este ámbito, especialmente en el entorno rural, y la conciliación entre la práctica deportiva de alto nivel y situaciones de discapacidad.

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El acto registró una elevada asistencia, completando el aforo disponible, y finalizó con un encuentro informal entre participantes y público, que permitió ampliar el intercambio de experiencias. Las actividades contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Morata de Jalón, Bodegas Jaime, a través de su vermut Turmeón, y la empresa CEMEX, reflejando la implicación institucional y empresarial en la promoción de iniciativas culturales y deportivas en el municipio.