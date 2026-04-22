La Semana Santa de Épila hace gala de su interés turístico

Épila celebró por primera vez su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico de Aragón. La declaración fue publicada en el BOA del pasado 24 de marzo, y ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio.

Épila se vuelca cada año con los actos religiosos y civiles. / SERVICIO ESPECIAL

Este importante logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto con la Parroquia y la Cofradía del Santo Entierro, quienes han sabido preservar, documentar y poner en valor una de las tradiciones más arraigadas y significativas del municipio, con más de 350 años de historia.

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, participó en los actos de la Semana Santa, entre ellos en el ‘Encierro del alcalde’. / SERVICIO ESPECIAL

El alcalde Jesús Bazán, manifestó que «este reconocimiento no es casualidad. Es el resultado de siglos de tradición, de esfuerzo colectivo y, sobre todo, de sentimiento. Porque nuestra Semana Santa no es solo una celebración… es parte de nuestra identidad, de historia y forma de vivir. Durante más de cuatro siglos, nuestro pueblo ha sabido mantener viva esta tradición, transmitiéndola de generación en generación, cuidando cada detalle, cada acto, cada emoción».

Bazán destacó de manera muy especial el trabajo de la Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio del ayuntamiento, que ha hecho posible que este reconocimiento sea hoy una realidad. «Su dedicación, su constancia y su compromiso han sido fundamentales».

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También dio las gracias a la parroquia, la Cofradía del Santo Entierro, Banda de Cornetas y Tambores, Banda de Música de Épila, a todos los vecinos y vecinas, a cada persona que, con su esfuerzo, mantiene viva esta tradición año tras año. «Porque este logro es de todos. No solo hemos conseguido un reconocimiento, hemos demostrado quiénes somos. Somos un pueblo que cuida sus raíces, un pueblo que honra su historia, un pueblo que camina unido. Y por eso, cuando suenen las cornetas y tambores, cuando el silencio llene nuestras calles, cuando la emoción vuelva a recorrer Épila, no será solo Semana Santa, será nuestro orgullo, nuestra memoria y el corazón de todo un pueblo latiendo al mismo tiempo».