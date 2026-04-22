Sergio Aso, premio Quijote de la Jota

El prestigioso músico y compositor Sergio Aso Benito, profesor de rondalla de la Escuela de Jota Estilos D’Epila y de la rondalla de la Asociación El Fuerte de La Almunia de Doña Godina, recibió el pasado 29 de marzo el premio Quijote de la Jota 2026 otorgado por la Casa de Aragón de Alcalá de Henares, por su trayectoria profesional en el mundo de la música, y más concretamente de la jota.

Entre otros meritos, Sergio Aso atesora más de 300 programas de televisión grabados en Aragón TV como director artístico musical y asesor, más de 30 discos, y es director de la rondalla del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza desde el año 2007. También es director musical y alma de la Asociación Proyecto Juntón desde su nacimiento hace 15 años.