Sergio Otegui presenta su novela ‘Villaventosa’

La biblioteca pública municipal acogió la presentación de Villaventosa, primera novela del autor Sergio Otegui, en un encuentro literario que permitió acercar al público tanto la obra como el proceso creativo y profesional del escritor. La publicación, próxima a su segunda edición, fue el eje central de la sesión.

El autor compartió además su experiencia en el ámbito editorial y su trayectoria profesional en otros campos, como su blog de viajes Nada incluido, desde el que desarrolla proyectos vinculados a la organización de viajes y la divulgación.

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El público pudo adquirir ejemplares de la obra y conversar con el autor en un ambiente distendido durante el cierre de la actividad. La sesión reflejó el interés por la literatura contemporánea y consolidó la biblioteca como espacio de encuentro entre autores y lectores.