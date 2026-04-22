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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE MORATA

Sergio Otegui presenta su novela ‘Villaventosa’

Sergio Otegui compartió su experiencia con los vecinos.

Sergio Otegui compartió su experiencia con los vecinos. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

La biblioteca pública municipal acogió la presentación de Villaventosa, primera novela del autor Sergio Otegui, en un encuentro literario que permitió acercar al público tanto la obra como el proceso creativo y profesional del escritor. La publicación, próxima a su segunda edición, fue el eje central de la sesión.

El autor compartió además su experiencia en el ámbito editorial y su trayectoria profesional en otros campos, como su blog de viajes Nada incluido, desde el que desarrolla proyectos vinculados a la organización de viajes y la divulgación.

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El público pudo adquirir ejemplares de la obra y conversar con el autor en un ambiente distendido durante el cierre de la actividad. La sesión reflejó el interés por la literatura contemporánea y consolidó la biblioteca como espacio de encuentro entre autores y lectores.

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