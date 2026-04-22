Un taller para conocer y cuidar nuestro cuerpo

La educación en salud y el bienestar integral continúan ganando protagonismo en la agenda local de Alpartir. Prueba de ello fue la notable asistencia registrada en una charla-taller centrada en el cuidado del suelo pélvico, un encuentro abierto tanto a hombres como a mujeres que despertó gran interés entre la población.

El evento ofreció un espacio cercano y participativo en el que los asistentes pudieron profundizar en el conocimiento de su propio cuerpo, así como comprender la relevancia que tiene el suelo pélvico en la salud diaria. A través de una combinación de teoría y práctica, se abordaron aspectos fundamentales para su cuidado y fortalecimiento.

La sesión fue impartida por Noelia Val, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, quien destacó por la claridad de sus explicaciones y la cercanía en el trato. Durante el taller los participantes no solo adquirieron conocimientos, sino que también realizaron ejercicios prácticos orientados a incorporar hábitos saludables en su rutina cotidiana.

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Desde la organización se ha valorado muy positivamente la alta participación y el interés mostrado, subrayando la importancia de seguir promoviendo este tipo de iniciativas que fomentan el autocuidado y la prevención en materia de salud. El éxito de la jornada refuerza el compromiso de continuar generando espacios de aprendizaje y bienestar accesibles para la comunidad.