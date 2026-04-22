Valdejalón, referente en inclusión rural

Las experiencias en inmigración, cultura y educación que Valdejalón ha aportado a la sociedad tuvieron un papel relevante en el 4º Encuentro de Animación Sociocultural y Desarrollo Rural en Aragón que se celebró el sábado 11 de abril en Calatayud.

Zita Chioreanu, vicepresidenta de la Comarca de Valdejalón, trasladó a los asistentes todo el trabajo realizado a lo largo de más de 20 años, en los que se han desarrollado proyectos como el Plan diagnóstico de detección de necesidades y propuestas de mejora para la convivencia intercultural, Mesas de Igualdad, Mesas de apertura y cierre de campaña agrícola, Proyecto de Agentes de Convivencia, Proyecto de Mediadores Interculturales, y todos los demás proyectos, servicios preventivos y programas de inclusión que han permitido crear una sociedad más equilibrada, diversa e igualitaria en la comarca.

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Tierra para vivir

Esta apuesta por implementar en el territorio proyectos innovadores y con objetivos claros, sin duda es el resultado de la cohesión entre los trabajadores y los equipos de gobierno que apostaron y continúan apostando por un Valdejalón, tierra para vivir.