FERIA AGRÍCOLA, GANADERA Y COMERCIAL EN ÉPILA
Valga celebra dos décadas de muestra del 1 al 3 de mayo
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila organiza la XX Feria Valga-Valdejalón Agrícola, Ganadera y Comercial, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo en el recinto del Secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués, en horario de 11.00 a 14.00, y de 17.00 a 21.00 horas.
El evento, plenamente consolidado tras veinte ediciones, constituye un espacio de referencia para la promoción del sector agrícola y ganadero, así como para el impulso del comercio y la actividad empresarial en la comarca de Valdejalón.
Durante tres jornadas, la feria reunirá stands comerciales, exposición de maquinaria y automoción, actividades y atracciones, además de una exposición ganadera permanente, elemento central del certamen. La programación está diseñada para dar cabida tanto a profesionales como al conjunto de la ciudadanía.
La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Épila, con la colaboración de distintas instituciones y entidades, entre ellas el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, y Fedivalca, que contribuyen al fortalecimiento del medio rural. En esta edición, Bardallur participará como localidad invitada, reforzando el carácter comarcal del evento. El alcalde de Épila, Jesús Bazán, destacó que «la Feria Valga es una cita clave para nuestro municipio y para toda la comarca, no solo por su impacto económico, sino también por su capacidad para poner en valor nuestras raíces y fortalecer la convivencia».
Asimismo, desde el consistorio se subraya que «este evento es una oportunidad para que vecinos, vecinas y visitantes disfruten de un espacio abierto, dinámico y pensado para todos los públicos».
Desde la organización se invita a toda la ciudadanía a participar en esta edición, que combina tradición, innovación y encuentro social, consolidándose como uno de los principales eventos del calendario comarcal de Valdejalón.
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