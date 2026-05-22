170 niños y jóvenes ponen voz al futuro del medio rural

Un total de 170 niños, niñas y adolescentes participaron en el tercer Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de la Comarca de Valdejalón que se celebró el domingo 17 de mayo en Ricla.

Los jóvenes participaron en distintas dinámicas. / SERVICIO ESPECIAL

Chavales llegados de Almonacid, Ricla, Lumpiaque, Morata, Salillas, Épila, La Muela, Calatorao, Alpartir y La Almunia, acompañados del presidente y la vicepresidenta de la Comarca, de los diez alcaldes, de las diez concejalas, y de representantes de 16 centros educativos, reflexionaron sobre El derecho a quedarse a vivir en el mundo rural.

Un total de 170 niños y jóvenes de la comarca participaron activamente en el encuentro. / SERVICIO ESPECIAL

No son chavales que se apuntan a una actividad, son un montón de chicos y chicas de los últimos cursos de Primaria y de Secundaria, que llevan tiempo trabajando en los consejos de infancia y adolescencia de los diez pueblos que forman parte de este proyecto apasionante dentro de la Comarca de Valdejalón.

Una apuesta de los ayuntamientos por una política pública de alto calado que se ha convertido en una marea imparable en estos últimos años, y que no tiene parangón ni en el resto de comarcas, ni en todo el estado. Porque se ha construido en cada pueblo una escuela de ciudadanía que se ha comprometido a defender los derechos de la infancia.

El pasado 20 de noviembre se celebró y reivindicó en las calles de los pueblos el derecho a migrar, y ahora, de manera reflexiva, serena y responsable, proponen junto a los ayuntamientos mejoras que pueden hacer su pueblo más habitable, más digno, más participativo y más democrático.

En el encuentro, los participantes jugaron juntos, escucharon, en voz de los chavales, un discurso de bienvenida, y trabajaron en doce grupos sobre el derecho a vivir en el mundo rural con facilitadoras voluntarias. También jugaron un kahoot con preguntas sobre participación, democracia e inteligencia colectiva.

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