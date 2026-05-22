ASOCIACIÓN UP&DOWN Y ADISPAZ LA ALMUNIA
Más de 30 familias disfrutan de una bonita jornada en Alpartir
La Crónica de Valdejalón
El 18 de abril, la asociación Up&Down y varias familias de Adispaz (La Almunia) reunió en Alpartir más de 30 familias de personas con discapacidad para pasar un día juntos, convivir en un bonito pueblo de Zaragoza, conocer su entorno y disfrutar de una apetitosa paella.
El día comenzó con una excursión por el entorno del pueblo (Pasadilla- Espeso-senda la Reguera) y la espectacular Sierra de Algairén, para los más aventurados y animados, donde pudieron ver buitres y alguna cabra montesa, mientras otros se acercaban a conocer la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, la Fuente, las pistas deportivas o participar de los juegos tradicionales organizados por Adispaz.
Pero también hubo tiempo para trabajar con el desarrollo de las asambleas ordinarias y extraordinarias que estaban programadas y que contaron con la asistencia de numerosos socios. Tras ellas, todos degustaron una exquisita paella que Paellas Gigantes Aragonesas había preparado para los más de 100 asistentes y después la fiesta y el baile con el DJ Sergio PM.
Desde Up&Down dan gracias a todos los asistentes y organizadores, y en especial a Mª Pilar, Ernesto y Jorge por ser unos grandes anfitriones, y al ayuntamiento de Alpartir por ceder el pabellón.
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