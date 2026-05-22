10ª EDICIÓN DE LA 5K/10K
Más de 400 corredores se desafian en Calatorao
La Crónica de Valdejalón
El domingo 10 de mayo Calatorao se convirtió en el epicentro del running con los más de 400 corredores que participaron en la décima edición de la 5K 10K, además de los numerosos participantes en las carreras escolares que dieron lugar a los momentos más emocionantes y divertidos del día. Todos los pequeños atletas fueron recompensados con una medalla en reconocimiento al esfuerzo realizado.
En lo que se refiere a las pruebas de adultos, en la 5K el ganador fue Carlos Vázquez con un tiempo de 16.16, seguido de Miguel López y de Javier Vidal que completó el podio en tercera posición. En la categoría femenina Clara Lacoma se hizo con la primera posición con un tiempo de 20.15, y segunda y tercera fueron Leyre Sánchez y Mara Sánchez, respectivamente.
Eric Martín se proclamó vencedor de la distancia de 10K con un tiempo de 32.46, seguido de Camilo Santiago y Raúl López. Ana Laura Buero fue la ganadora en la categoría femenina con un tiempo de 41.54, seguida de Yolanda Gómez y Julia Bruno.
Casi sin tiempo para digerir la fantástica mañana de running vivida en Calatorao la organización ya mira de reojo la edición de 202 7.
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