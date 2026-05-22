Adispaz celebra 30 años junto a Fescila

Adispaz participó como invitada en la gala de inauguración de la 30º edición de Fescila, para compartir sus 30 años de participación social y cultural en La Almunia. Adispaz participó junto con otros representantes del tejido social y colectivo e hizo hincapié en el esfuerzo de las familias, profesionales y voluntarios durante todos estos años.

Beatriz Soria, trabajadora social de la entidad desde sus inicios, puso en valor la participación tanto de vecinos como asociaciones locales que han colaborado desinteresadamente con Adispaz durante estos 30 años así como la participación e implicación de las personas con discapacidad intelectual en todas las actividades que se han llevado a cabo en La Almunia de Doña Godina y la Comarca de Valdejalón, muchas de ellas reflejadas en las imágenes proyectadas durante el acto.

Durante toda su trayectoria Adispaz ha participado activamente en muchas de las tradiciones y actividades de La Almunia. En este acto, Beatriz Soria, que lleva en la entidad desde 1997, hizo mención a todo el trabajo y esfuerzo de las familias de las personas con discapacidad intelectual desde que pusieron la primera semilla en 1992 con el inicio de la atención a sus familiares en La Almunia de Doña Godina de la mano de otra entidad que tenía distintos centro en Aragón y ya desde 1996 como Adispaz.

Durante estos 30 años Beatriz quiso recordar la participación voluntaria de vecinos y asociaciones en las distintas actividades que se realizaban y el compromiso colectivo que ha existido todo este tiempo.

Igualdad de oportunidades

Asimismo, Adispaz ha tenido siempre como uno de sus objetivos prioritarios que las personas a las que da servicio tengan las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano y puedan participar en todo lo que se hace en el pueblo y en la Comarca, así como ofrecerse para colaborar en lo que otras asociaciones y colectivos necesiten.

En las últimas décadas, los servicios que apoyan a las personas con discapacidad intelectual han experimentado importantes cambios en sus planteamientos y organización. Desde un modelo asistencial, que se preocupaba solamente por aspectos básicos como la seguridad y el cuidado, estamos evolucionando hacia un modelo centrado en la persona, basado en el cumplimiento de sus derechos e inclusivo.

Respecto a las personas que vivían en el entorno rural, el desarraigo era mayor ya que los servicios eran casi inexistentes y tenían que marchar a la ciudad para ser atendidos.

En este contexto fue donde Adispaz comenzó a trabajar y a dar servicio a las personas con discapacidad intelectual que vivían en su zona rural, donde pudieron continuar residiendo en su entorno familiar y comunitario, evitando que tuvieran que marcharse fuera a recibir los distintos servicios que precisaban, mejorando notablemente su calidad de vida.

La asociación se fundó con el fin de que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tuvieran la oportunidad de vivir con sus familiares en su entorno natural; por ello era vital en ese momento realizar acciones para que ese derecho fuese una realidad y las familias valoraron desde el principio la fuerza del asociacionismo y lucharon por ello.

Este hándicap le hizo apostar desde sus inicios por el aprovechamiento de los recursos tanto de la localidad como de la Comarca en la que se encuentra situada, pero como ventaja favorece la participación e inclusión de las personas que asisten a los servicios de la asociación y que utilizan y participan en todos los servicios que ofrece la comunidad.

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Para la entidad es imprescindible que todos juntos sigamos trabajando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual de nuestro entorno, son derechos que todavía después de 30 años es necesario seguir reivindicando.