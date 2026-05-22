Agustín Sánchez, de Salillas de Jalón, premiado en el Fescila On Tour

Salillas de Jalón estuvo presente en el Festival de Cine de La Almunia a través de Fescila On Tour, iniciativa que acercó la proyección de cortometrajes a distintos municipios de la comarca, permitiendo a los vecinos disfrutar del cine dentro de la programación cultural del certamen.

Además, esta edición dejó una noticia especialmente destacada para el municipio, ya que Agustín Sánchez Castro, vecino de Salillas de Jalón, fue reconocido con el premio al Mejor Guión Comarcal por su obra La sinceridad.

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Desde el Ayuntamiento de Salillas de Jalón se quiere felicitar a todos los premiados y, de manera especial, a Agustín Sánchez Castro por este reconocimiento, que supone un motivo de orgullo para la localidad. También se agradece a la organización de Fescila su labor para acercar la cultura y el cine a los pueblos de la comarca.