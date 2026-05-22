TORNEO Y MASTERCLASS
El ajedrez, protagonista en Rueda
La Crónica de Valdejalón
Rueda de Jalón celebró los días 30 de abril y 1 de mayo sus quintas jornadas de ajedrez con gran participación y un gran ambiente.
En el torneo del 1 de mayo hubo más de 130 inscritos, muchos de ellos gente muy joven. En la clasificación general el ganador fue David Galstyan, segundo David Lana y tercero Máximo Lorente.
La tarde anterior se ofreció una masterclass impartida por Diego del Rey, y una simultánea que enfrentó al posterior ganador del torneo, David Galstyan, con 15 contrincantes en los que predominaron niños y jóvenes, y un posterior picoteo para participantes, acompañantes y familiares.
La organización está muy satisfecha tanto por el gran nivel alcanzado por los jugadores, el desarrollo de las diferentes actividades, y el comportamiento de público y participantes.
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