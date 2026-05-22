Almonastir participa en el IX encuentro Remembranza

El grupo folclórico Almonastir de Almonacid de la Sierra ha participado en el IX encuentro Remembranza que este año tuvo lugar en el auditorio de Cuarte de Huerva. 120 músicos de Tarazona, Gelsa, Mallén, Borja, Magallón, Orquesta Laudística de Aguilar, Estampa Baturra, Grupo Aires de Albada, Escuela Municipal Ramón Borobia, Nobleza Baturra y Escuela de Jota de Cuarte, bajo la dirección de Antonio Gordillo, interpretaron, entre otros, temas como Lo Molinero, La Llorona, Brindemos por nuestro encuentro, Soldadito Marinero, Apuesta por el Rock and Roll, Atardecer en la Dehesa, Salud País, y The Final Countdown para terminar. Después del concierto se hizo una ronda por las calles de la localidad, para finalizar con un picoteo y disco móvil para todos los participantes y acompañantes. Fue un día de música y de amigos.