MÁS DE 120 MÚSICOS EN CUARTE DE HUERVA
Almonastir participa en el IX encuentro Remembranza
La Crónica de Valdejalón
El grupo folclórico Almonastir de Almonacid de la Sierra ha participado en el IX encuentro Remembranza que este año tuvo lugar en el auditorio de Cuarte de Huerva. 120 músicos de Tarazona, Gelsa, Mallén, Borja, Magallón, Orquesta Laudística de Aguilar, Estampa Baturra, Grupo Aires de Albada, Escuela Municipal Ramón Borobia, Nobleza Baturra y Escuela de Jota de Cuarte, bajo la dirección de Antonio Gordillo, interpretaron, entre otros, temas como Lo Molinero, La Llorona, Brindemos por nuestro encuentro, Soldadito Marinero, Apuesta por el Rock and Roll, Atardecer en la Dehesa, Salud País, y The Final Countdown para terminar. Después del concierto se hizo una ronda por las calles de la localidad, para finalizar con un picoteo y disco móvil para todos los participantes y acompañantes. Fue un día de música y de amigos.
- Un hombre de 37 años cose a puñaladas a su expareja de 60 años en un piso de Las Fuentes
- Las principales opciones de Lalo para el filial y la cantera dan calabazas al Real Zaragoza
- Víctor Mingo se complica para el Real Zaragoza: el Arenteiro va a ejecutar un año más y no está libre
- Nace El balcón del Pilar, la 'sala' de conciertos de Zaragoza con 'las vistas más guapas de la ciudad
- La reconstrucción innegociable del Real Zaragoza y los ejemplos de éxito donde mirarse
- Saidu también apunta a salir del Real Zaragoza
- Helena Pueyo se marcha del Casademont tras no renovar: 'Zaragoza ya forma parte de mí
- Vecinos de la mujer apuñalada en Las Fuentes revelan las amenazas del detenido: 'Si no viene la Policía, os mato a los dos