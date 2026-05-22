La Almunia renueva su comunicación digital

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha puesto en marcha una nueva aplicación municipal que sustituye a la anterior, y supone un avance significativo en la forma de comunicar y ofrecer información a la ciudadanía. Esta nueva herramienta digital responde al compromiso del consistorio por modernizar los canales de información y facilitar el acceso a los servicios municipales de una manera más ágil, segura y eficaz.

La aplicación está desarrollada con tecnología de última generación y se basa en un sistema que combina las funcionalidades de una aplicación convencional con la inmediatez y accesibilidad de una página web. Se trata de una aplicación progresiva que se actualiza de forma automática, lo que permite a los usuarios disponer siempre de información actualizada y de contenidos de última hora.

Nuevas funcionalidades

La nueva app mantiene toda la información municipal que ya se ofrecía hasta ahora, incorporando nuevas funcionalidades y mejoras que refuerzan su utilidad. Entre estas novedades se incluyen avisos sobre cortes de agua, afecciones al tráfico y otras incidencias de interés general, así como una reorganización de los contenidos que facilita su consulta y mejora la experiencia de uso. Con la puesta en funcionamiento de esta nueva aplicación, la anterior deja de tener validez y puede eliminarse de los dispositivos móviles, ya que dejó de prestar servicio el 18 de mayo.

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Bandos por Whatsapp

Esta renovación se completa con la puesta en marcha de un nuevo canal de bandos municipales, utilizando la tecnología de WhatsApp, sustituyendo a la comunidad que hasta ahora se empleaba. Este nuevo sistema ofrece mayores garantías de seguridad, mejores prestaciones y una mayor facilidad para consultar y compartir la información, sin necesidad de realizar ningún tipo de registro previo. La migración es sencilla y prueba de ello es que en menos de 3 horas el nuevo canal ya superaba los 500 seguidores.