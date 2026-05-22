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MASTERCLASS GASTRONÓMICA

Alpartir fusiona tradición y cocina

Jorge Gil fue el encargado de impartir este taller .

Jorge Gil fue el encargado de impartir este taller .

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

El taller celebrado en Alpartir dentro del ciclo Nuevo arte de cocina en los Lugares de Juan Altamiras contó con una gran participación en una jornada dedicada a la gastronomía y la tradición.

La masterclass, de carácter gratuito, estuvieron coordinada por el periodista Arturo Gastón e impartida por Jorge Gil, profesor de la Escuela de Hostelería CPIFP San Lorenzo de Huesca.y experto en la obra culinaria de Fray Juan Altamiras.

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La actividad permitió acercar el legado gastronómico de Juan Altamiras.

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