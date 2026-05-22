Alpartir fusiona tradición y cocina

El taller celebrado en Alpartir dentro del ciclo Nuevo arte de cocina en los Lugares de Juan Altamiras contó con una gran participación en una jornada dedicada a la gastronomía y la tradición.

La masterclass, de carácter gratuito, estuvieron coordinada por el periodista Arturo Gastón e impartida por Jorge Gil, profesor de la Escuela de Hostelería CPIFP San Lorenzo de Huesca.y experto en la obra culinaria de Fray Juan Altamiras.

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La actividad permitió acercar el legado gastronómico de Juan Altamiras.