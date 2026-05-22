MASTERCLASS GASTRONÓMICA
Alpartir fusiona tradición y cocina
La Crónica de Valdejalón
Alpartir
El taller celebrado en Alpartir dentro del ciclo Nuevo arte de cocina en los Lugares de Juan Altamiras contó con una gran participación en una jornada dedicada a la gastronomía y la tradición.
La masterclass, de carácter gratuito, estuvieron coordinada por el periodista Arturo Gastón e impartida por Jorge Gil, profesor de la Escuela de Hostelería CPIFP San Lorenzo de Huesca.y experto en la obra culinaria de Fray Juan Altamiras.
La actividad permitió acercar el legado gastronómico de Juan Altamiras.
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