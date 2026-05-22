Aprender a orientarse en plena naturaleza

La Comarca de Valdejalón y el club Ibón organizaron el pasado 12 de mayo la tercera edición de las Jornadas Escolares de Orientación en la Naturaleza para el alumnado que se encuentra cursando tercer curso de la ESO.

Aprendieron sobre cartografía, simbología de mapas y orientación en la naturaleza. / SERVICIO ESPECIAL

La actividad se desarrolló en el Santuario de Rodanas de Épila al ser un entorno perfecto por disponibilidad de espacios siempre en contacto con la naturaleza. Participaron los centros del IES Cabañas, IES Maestro Monreal, IES Rodanas y Salesianos La Almunia con un total de 147 escolares.

La finalidad de la jornada de orientación fue la promoción de la actividad física en el medio natural, y además el aprendizaje y desarrollo cognitivo del alumnado en el ámbito de la cartografía, simbología de mapas, orientación en la naturaleza, etc.

La actividad tuvo dos partes, una primera donde los técnicos de Ibón guiaron y enseñaron las técnicas de orientación, junto a la simbología y cómo orientarse, y un juego de guiado y orientación a pequeña escala. La segunda parte de la jornada fue una prueba de orientación que los participantes realizaron en parejas, y en la que pudieron aplicar todos los conocimientos recibidos unas horas antes.

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La prueba contó con la colaboración del Ayuntamiento de Épila para que la actividad transcurriera sin incidencias y según lo previsto.