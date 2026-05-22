JORNADAS ORIENTACIÓN EN VALDEJALÓN
Aprender a orientarse en plena naturaleza
La Crónica de Valdejalón
La Comarca de Valdejalón y el club Ibón organizaron el pasado 12 de mayo la tercera edición de las Jornadas Escolares de Orientación en la Naturaleza para el alumnado que se encuentra cursando tercer curso de la ESO.
La actividad se desarrolló en el Santuario de Rodanas de Épila al ser un entorno perfecto por disponibilidad de espacios siempre en contacto con la naturaleza. Participaron los centros del IES Cabañas, IES Maestro Monreal, IES Rodanas y Salesianos La Almunia con un total de 147 escolares.
La finalidad de la jornada de orientación fue la promoción de la actividad física en el medio natural, y además el aprendizaje y desarrollo cognitivo del alumnado en el ámbito de la cartografía, simbología de mapas, orientación en la naturaleza, etc.
La actividad tuvo dos partes, una primera donde los técnicos de Ibón guiaron y enseñaron las técnicas de orientación, junto a la simbología y cómo orientarse, y un juego de guiado y orientación a pequeña escala. La segunda parte de la jornada fue una prueba de orientación que los participantes realizaron en parejas, y en la que pudieron aplicar todos los conocimientos recibidos unas horas antes.
La prueba contó con la colaboración del Ayuntamiento de Épila para que la actividad transcurriera sin incidencias y según lo previsto.
- Un hombre de 37 años cose a puñaladas a su expareja de 60 años en un piso de Las Fuentes
- Las principales opciones de Lalo para el filial y la cantera dan calabazas al Real Zaragoza
- Víctor Mingo se complica para el Real Zaragoza: el Arenteiro va a ejecutar un año más y no está libre
- Nace El balcón del Pilar, la 'sala' de conciertos de Zaragoza con 'las vistas más guapas de la ciudad
- La reconstrucción innegociable del Real Zaragoza y los ejemplos de éxito donde mirarse
- Saidu también apunta a salir del Real Zaragoza
- Helena Pueyo se marcha del Casademont tras no renovar: 'Zaragoza ya forma parte de mí
- Vecinos de la mujer apuñalada en Las Fuentes revelan las amenazas del detenido: 'Si no viene la Policía, os mato a los dos