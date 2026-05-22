La asociación de jubilados de La Almunia estrecha lazos en Francia

Un grupo de 37 personas de la asociación de jubilados realizó un viaje en la primera quincena de mayo a la ciudad de Escalquens (Francia), hermanada con la villa de La Almunia de Doña Godina.

Todas las actividades y actos realizados en tierras francesas contaron con gran aceptación tanto por parte de los visitantes como de los anfitriones. La acogida fue entrañable y emocionante por ambas partes.

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Las visitas a las ciudades de Toulouse, Albí, Carcassonne, Cordes sur Ciel, Le Canal du Midi… fueron muy satisfactorias e interesantes, observando el arte que atesoran sus iglesias, catedrales, museos y pueblos medievales, así como la historia que rodea a sus monumentos de personajes y colectivos: Henri Toulouse-Lautrec (cartelista), los Cátaros (movimiento religioso conocido como Albigense), entre otros.