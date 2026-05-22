VIAJE A ESCALQUENS
La asociación de jubilados de La Almunia estrecha lazos en Francia
La Crónica de Valdejalón
Un grupo de 37 personas de la asociación de jubilados realizó un viaje en la primera quincena de mayo a la ciudad de Escalquens (Francia), hermanada con la villa de La Almunia de Doña Godina.
Todas las actividades y actos realizados en tierras francesas contaron con gran aceptación tanto por parte de los visitantes como de los anfitriones. La acogida fue entrañable y emocionante por ambas partes.
Las visitas a las ciudades de Toulouse, Albí, Carcassonne, Cordes sur Ciel, Le Canal du Midi… fueron muy satisfactorias e interesantes, observando el arte que atesoran sus iglesias, catedrales, museos y pueblos medievales, así como la historia que rodea a sus monumentos de personajes y colectivos: Henri Toulouse-Lautrec (cartelista), los Cátaros (movimiento religioso conocido como Albigense), entre otros.
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