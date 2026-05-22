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CONCIERTO EN EL PABELLÓN

La Banda de Épila llena de música el Mes Cultural

La Banda de Música de Épila ofreció un variado repertorio en Salillas de Jalón.

La Banda de Música de Épila ofreció un variado repertorio en Salillas de Jalón. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Salillas de Jalón

El pabellón municipal de Salillas de Jalón acogió el 2 de mayo un concierto ofrecido por la Banda de Música de Épila. La actuación reunió a numerosos vecinos, así como a visitantes de municipios cercanos, que pudieron disfrutar de una agradable tarde musical. Durante el concierto, la banda interpretó un variado repertorio, demostrando la calidad, el trabajo y la dedicación de sus músicos.

Este concierto forma parte de las actividades impulsadas durante el Mes Cultural de Salillas de Jalón, una programación pensada para fomentar la convivencia, la participación vecinal y el acceso a la cultura en el municipio.

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Desde el Ayuntamiento de Salillas de Jalón se agradece de manera especial la presencia de la Banda de Música de Épila, así como la asistencia de todas las personas que acudieron.

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