CONCIERTO EN EL PABELLÓN
La Banda de Épila llena de música el Mes Cultural
La Crónica de Valdejalón
El pabellón municipal de Salillas de Jalón acogió el 2 de mayo un concierto ofrecido por la Banda de Música de Épila. La actuación reunió a numerosos vecinos, así como a visitantes de municipios cercanos, que pudieron disfrutar de una agradable tarde musical. Durante el concierto, la banda interpretó un variado repertorio, demostrando la calidad, el trabajo y la dedicación de sus músicos.
Este concierto forma parte de las actividades impulsadas durante el Mes Cultural de Salillas de Jalón, una programación pensada para fomentar la convivencia, la participación vecinal y el acceso a la cultura en el municipio.
Desde el Ayuntamiento de Salillas de Jalón se agradece de manera especial la presencia de la Banda de Música de Épila, así como la asistencia de todas las personas que acudieron.
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