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NUEVOS JUEGOS Y UN SUELO AMORTIGUADOR

Bardallur mejora su parque municipal

El consistorio ha renovado las redes en la calle Turbena.

El consistorio ha renovado las redes en la calle Turbena. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Bardallur

El Ayuntamiento de Bardallur ha finalizado la mejora del parque municipal con la instalación de nuevos elementos de juego y un suelo especial amortiguador. Es la primera actuación del plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza.

Tras las mejoras en el parque se actuará en el alumbrado de varias zonas del municipio. | SERVICIO ESPECIAL

Tras las mejoras en el parque se actuará en el alumbrado de varias zonas del municipio. / SERVICIO ESPECIAL

La segunda actuación del +Provincia se realizará a finales de mayo y será de mejora del alumbrado público con el cambio de las luminarias de la travesía de la carretera, y la colocación de cuatro farolas en la calle colindante a las escaleras del cementerio, así como las lámparas de las farolas del parque.

Ambas actuaciones suponen una inversión de 39.000 euros más IVA cada una.

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Obra del PLUS 2025

Además, con fondos del Plan PLUS 2025, el Ayuntamiento de Bardallur ha realizado la obra de renovación de las redes de vertido y abastecimiento en la explanada de la calle Turbena en la zona del bar. La inversión es de 44.000 euros, subvencionada por dichos fondos.

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