Bardallur mejora su parque municipal

El Ayuntamiento de Bardallur ha finalizado la mejora del parque municipal con la instalación de nuevos elementos de juego y un suelo especial amortiguador. Es la primera actuación del plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza.

Tras las mejoras en el parque se actuará en el alumbrado de varias zonas del municipio. / SERVICIO ESPECIAL

La segunda actuación del +Provincia se realizará a finales de mayo y será de mejora del alumbrado público con el cambio de las luminarias de la travesía de la carretera, y la colocación de cuatro farolas en la calle colindante a las escaleras del cementerio, así como las lámparas de las farolas del parque.

Ambas actuaciones suponen una inversión de 39.000 euros más IVA cada una.

Noticias relacionadas

Obra del PLUS 2025

Además, con fondos del Plan PLUS 2025, el Ayuntamiento de Bardallur ha realizado la obra de renovación de las redes de vertido y abastecimiento en la explanada de la calle Turbena en la zona del bar. La inversión es de 44.000 euros, subvencionada por dichos fondos.