CUENTACUENTOS
La biblioteca acerca la literatura oral a los niños
La Crónica de Valdejalón
La Biblioteca Pública Municipal de Morata de Jalón volvió a acoger una sesión de cuentacuentos, una de las actividades culturales con mayor arraigo entre el público infantil del municipio. Este tipo de propuestas se han consolidado con el paso del tiempo como una forma de acercar la literatura oral y la imaginación a los más pequeños, fomentando la participación y el gusto por las historias compartidas.
En esta ocasión, la actividad estuvo a cargo de los narradores y escritores Roberto Malo y Daniel Tejero, habituales ya en la programación cultural de la localidad. El espectáculo presentó la historia del profesor Aquiles Brinco, que debía contar un cuento al público tras haber perdido sus libros por distintos rincones del planeta. A partir de ahí, el protagonismo recaía en Kiko, un niño que recibía un colgante mágico capaz de conceder deseos, dando inicio a una aventura llena de imaginación y situaciones sorprendentes.
Durante toda la representación, los niños y niñas participaron activamente en el desarrollo de la historia, interviniendo y formando parte del relato de manera continua. La propuesta combinó humor, fantasía y participación directa, convirtiendo la narración en una experiencia colectiva y dinámica.
La actividad fue organizada por la Biblioteca Pública Municipal de Morata de Jalón, con la colaboración del ayuntamiento, y volvió a reflejar la apuesta del municipio por la programación cultural dirigida a la infancia y por iniciativas que promueven la creatividad, la lectura y la participación desde edades tempranas.
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