La brigada municipal embellece el pueblo

Desde la Concejalía de Servicios Públicos de La Muela agradecen el gran trabajo realizado por la brigada municipal en las labores de embellecimiento del pueblo. Gracias a su esfuerzo, dedicación y cuidado diario, La Muela luce más colorida y bonita para todos los vecinos.

Pequeños detalles como las flores y zonas verdes contribuyen a hacer un pueblo más bonito y detrás de ello hay muchas horas de trabajo que merecen ser reconocidas. «¡Gracias por vuestra implicación y compromiso con La Muela!», señalan.