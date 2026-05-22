Calatorao revive el legado de María Moliner

En el marco de la 30 Semana Cultural que organiza la Asociación de Mujeres Andabán y el Ayuntamiento de Calatorao, se desarrolló el proyecto Palabras vivas con el objeto de celebrar el Día de la Madre Tierra y homenajear la figura de la aragonesa María Moliner, en el 60º aniversario de la publicación de su Diccionario para el uso del español. El proyecto se basa en una idea de la asociación Calasenda a la que se han unido el CEIP Domingo Jiménez Beltrán, el Club de Lectores de la Biblioteca Municipal, la AMPA, el agente de Protección de la Naturaleza Roberto del Val, la pintora Isabel Garmon y los organizadores de la Semana Cultural. Después de varios meses de trabajo, en los que han participado todos los grupos implicados en el proyecto, se elaboraron 20 carteles en los que se reflejan una imagen de la homenajeada, una fotografía que representa a la naturaleza (árbol, agua, tierra, flor etc.) su definición en el diccionario de María Moliner, un texto de un escritor o poeta relacionado con la palabra elegida, una reflexión sobre su significado y un QR creado con música y las voces de los alumnos del colegio.

La actividad se realizó con el CEIP Domingo Jiménez Beltrán . / SERVICIO ESPECIAL

Los actos se iniciaron el día 22 de abril en el patio del centro. Se expusieron los carteles y los alumnos realizaron una representación de cada una de las palabras que lo conformaban, presentando a la vez una reproducción de las mismas con materiales reciclados mientras se escuchaban sus voces del QR que acompaña los carteles. Para la directora del centro escolar Patricia Delso, «ha sido un proyecto intenso y muy bonito que nos ha servido para acercarnos a la naturaleza y al diccionario de María Moliner, trabajando con los alumnos y desarrollando su creatividad».

Fue un homenaje al 60 aniversario del diccionario de María Moliner. / SERVICIO ESPECIAL

Exposición

'Palabras vivas'. / SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, la exposición se trasladó al parque de la Diputación Provincial, donde asociaciones y público fueron leyendo cada uno de los carteles expositivos. Desde Calasenda, Joaquín Ibáñez considera que «el resultado después del trabajo de todos los grupos, ha sido muy positivo y puede servir para extender la cultura por el medio rural, tal y como hizo María Moliner».

El proyecto Palabras vivas finalizó el día 29 de abril con un encuentro con Ana Santos, que fue directora de la Biblioteca Nacional y que presentó Sembrar palabras: El despertar intelectual de las mujeres un ensayo que ha sido Premio Espasa en 2025. Ana Santos con el salón de actos Alfredo Longares a rebosar y un lenguaje, sencillo, respetuoso y demostrando un gran conocimiento del tema que estaba tratando, dio unas pinceladas de un trabajo que recoge las dificultades que las mujeres han encontrado a lo largo de la historia para incorporarse a la sociedad y en sus intentos por saber leer, escribir y acceder a estudios superiores. Quinientos años resumidos en un tomo muy interesante con referencias de mujeres que lucharon y consiguieron ganarse el respeto de una sociedad machista e insolidaria con su papel en la vida.

Para el Club de Lectores que organizó el acto «la presencia de Ana Santos fue una oportunidad para Calatorao y la posibilidad de conocer de primera mano y con suficiente documentación, el esfuerzo que muchas mujeres han realizado, como hizo Maria Moliner, para que hoy en día puedan desarrollarse en libertad, incorporándose a una sociedad que hace muy pocos años la tenían vetada».

Proyecto itinerante

El proyecto Palabras vivas se expuso el 10 de mayo en Paniza, localidad natal de Moliner y tendrá carácter itinerante. Para ello se podrá solicitar en el email asociacióncalasenda @gmail.com.

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Para Joaquin Ibañez responsable de la asociación «Será una forma de difundir el enorme trabajo desarrollado por María Moliner y poner en valor el esfuerzo realizado por las asociaciones que han participado en el proyecto».