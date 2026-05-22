V SIMPOSIO INTERNACIONAL EN CALATORAO
Cinco escultores darán forma al mármol negro
La Crónica de Valdejalón
Calatorao
Desde la Concejalía de Minas que ocupa Esperanza Pascual, junto con la asociación Marcal, se convoca la quinta edición del Simposio Internacional en Mármol Negro de Calatorao, única piedra con Marca registrada en Aragón.
Se lanza nuevamente la edición para cinco escultores a nivel internacional, quienes podrán presentar sus propuestas hasta el 19 de junio.
Este año como novedad, durante los días de trabajo, se podrá observar a uno de los mejores escultores aragoneses, Pedro Ania, que además de sus orígenes como calatorense es el director del Simposio, terminando una escultura.
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