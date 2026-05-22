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JORNADA EN EL CEIP NERTÓBRIGA LA ALMUNIA

El club Hurricanes La Muela acerca el hockey a los escolares

El club muelano acercó este deporte a La Almunia.

El club muelano acercó este deporte a La Almunia. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

La Almunia

El Club Hockey Línea Hurricanes La Muela se desplazó al CEIP Nertóbriga de La Almunia para vivir una mañana increíble.

Allí realizaron una jornada de introducción al hockey línea en la que participaron cerca de 80 alumnos y alumnas de 3º, 4º y algunos cursos de 5º de Primaria.

Fue una mañana llena de deporte, diversión, aprendizaje y muchas ganas de descubrir este deporte: «Ver la ilusión, la energía y las sonrisas de todos los chicos y chicas ha sido, sin duda, lo mejor del día», destacan desde el club.

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Esta actividad ha sido posible gracias a la inestimable implicación y colaboración del equipo directivo y profesorado de Educación Física del CEIP Nertóbriga, siempre comprometido con el deporte y por experiencias tan enriquecedoras para el alumnado.

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