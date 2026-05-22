Comida y procesión en San Isidro

Salillas de Jalón celebró la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con una jornada marcada por la tradición, la convivencia y el arraigo al mundo rural, en la que hubo misa y procesión.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la bendición del término municipal, con la que se pidió la protección de las cosechas y del entorno frente a las adversidades meteorológicas.

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La celebración continuó con una comida popular, que reunió a numerosos vecinos en un ambiente festivo y de convivencia.