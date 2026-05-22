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JORNADA FESTIVA

Comida y procesión en San Isidro

Salillas de Jalón celebró San Isidro Labrador.

Salillas de Jalón celebró San Isidro Labrador. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Salillas de Jalón

Salillas de Jalón celebró la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con una jornada marcada por la tradición, la convivencia y el arraigo al mundo rural, en la que hubo misa y procesión.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la bendición del término municipal, con la que se pidió la protección de las cosechas y del entorno frente a las adversidades meteorológicas.

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La celebración continuó con una comida popular, que reunió a numerosos vecinos en un ambiente festivo y de convivencia.

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