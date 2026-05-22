JORNADA FESTIVA
Comida y procesión en San Isidro
La Crónica de Valdejalón
Salillas de Jalón
Salillas de Jalón celebró la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, con una jornada marcada por la tradición, la convivencia y el arraigo al mundo rural, en la que hubo misa y procesión.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la bendición del término municipal, con la que se pidió la protección de las cosechas y del entorno frente a las adversidades meteorológicas.
La celebración continuó con una comida popular, que reunió a numerosos vecinos en un ambiente festivo y de convivencia.
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