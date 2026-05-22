Concierto a tres bandas en una tarde para el recuerdo

El sábado 16 de mayo quedará para el recuerdo en la programación cultural de Ricla. Tres bandas, la Banda Municipal de El Burgo de Ebro, la Banda Municipal Mariano Gracia de Calatorao y la Banda Municipal de Ricla compartieron escenario en el tercer encuentro de bandas.

Con un extenso repertorio que abarcaba todos los estilos posibles, el numeroso público pudo disfrutar durante algo más de hora y media de los clásicos pasodobles, canciones pop de música española y extranjera y un popurri de Tom Jones que además contó con la magnífica voz de la cantante Alexia.

El concierto terminó, como no podía ser de otra manera, con la canción Campanera del Maestro Monreal, ilustre compositor y arreglista Riclano.

Los directores de las tres bandas supieron meterse en todo momento al público en el bolsillo, cada uno con su personal estilo dirigiendo a grandes músicos, pero destacando por encima de todo la profesionalidad y camaradería con todos los vecinos de Ricla, de la Comarca de Valdejalón y de El Burgo que se acercaron a disfrutar del concierto.

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El Ayuntamiento de Ricla obsequió a las bandas con una placa conmemorativa de este encuentro y agradece a las tres bandas su colaboración y trabajo que hizo posible disfrutar de este memorable concierto.