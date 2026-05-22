SEMANA CULTURAL
Concursos, música y diversión en Plasencia
La Crónica de Valdejalón
Plasencia de Jalón celebró los días 1, 2 y 3 de mayo su semana cultural. Las jornadas comenzaron el viernes por la tarde con la proyección de Latidos de Plasencia de Jalón, creación de Javier Royo, quien, sin ánimo de lucro, coge los mejores momentos de todos los eventos del municipio. Seguidamente se ofreció una chocolatada.
El sábado se realizó la quinta edición de G.U.Z., concentración de coches con concursos, sorteos y premios. También hubo un mercadillo, y se celebró la comida popular. Y la jornada concluyó con jamonada y tardeo con una actuación de tecno flamenco.
El domingo por la mañana se realizó el concurso de tractoristas. El ganador fue Pablo Miguel Mercado. Luego hubo una masterclass de merengue, bachata y sala, en la que se colaboró con donaciones para la Asociación Aragonesa Dona Medula. A mediodía, se celebró el concurso de tapas, en el que las ganadoras fueron Vanesa, Julia y Rosario.
Por la tarde, hubo hinchables y cars para los más pequeños. Y se celebró el quinto certamen de jota en homenaje a Antonio Gascón «El tío cantado», en el que deleitó con su voz la brava jotera de la localidad Estefanía Pérez Lara, para poner el broche final a la semana cultural.
Desde la corporación municipal vuelven a dar las gracias a todos los vecinos y las vecinas que en estos días colaboran incondicionalmente: a las mujeres que preparan la comida, a los cocineros y cocineras, a los que ayudan a montar y desmontar pabellón e instalaciones y qué todo esté listo en cada acto. Tanto el alcalde como sus concejales destacan que no podrían hacer todo esto sin su apoyo incondicional y su trabajo. Y por último dan las gracias a todo el pueblo por participar en todos los actos para que tengan vida y color.
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